Pallacanestro Serie B – Il Casale resiste venti minuti poi capitola

Casale Monferrato (Junior Basket Casale 74 – Oleggio Basket 90) – È stata una partita intensa ed infuocata quella tra Junior Casale e Oleggio, con la compagine ospite che ha avuto la meglio 74-90. I Rossoblù, privi di Sirchia colpito da acciacchi influenzali, contengono Oleggio per i primi 20’, poi gli ospiti premono il piede sull’acceleratore. Parte subito forte la Junior Casale che con un parziale di 10-0 obbliga subito Oleggio al time-out: gli avversari però non ci stanno e cominciano a ricucire il gap di svantaggio (22-13). I Rossoblù stringono le maglie della difesa e trovano continuità in attacco mentre Oleggio trova punti dalla linea della carità e il primo quarto termina così 29-21. Casale è ancora in piena trance agonistica e continua a macinare canestri ma anche Oleggio non è da meno e si va sul 34-23; i Rossoblù vanno in difficoltà e gli ospiti cercano di trarne subito vantaggio portandosi ad un solo possesso di distanza (34-31). La lotta a rimbalzo è serrata mentre la Jc litiga a ripetizione con il ferro: Casale prova a tenere botta in difesa, Oleggio prima impatta poi trova il 38-39 dalla lunetta. I tiri liberi continuano a premiare gli ospiti e il quarto termina 40-46. Oleggio inizia il terzo quarto in piena scia di quello precedente, portandosi anche alla doppia cifra di vantaggio: ma ecco che esce nuovamente l’orgoglio Rossoblù che infiamma le proprie bocche di fuoco e va sul 56-61. La Junior tentenna in difesa e arranca in attacco, trovando anche qualche punto dalla lunetta e chiudendo il quarto 60-67. Ultimo 10’ di fuoco: I Rossoblù difendono bene ma non trovano la conclusione dal ferro, mentre Oleggio con il canestro del 63-74 porta coach Arioli a chiamare il time – out. Al rientro i Rossoblù sono ancora in difficoltà nella fase offensiva e Oleggio ne approfitta per chiudere la pratica sul 74-90.

Junior Basket Casale – Oleggio Basket 74-90 (29-21; 40-46; 60-67)

Junior Basket Casale: Giacomelli 9, De Ros 24, Avonto 4, Raiteri 9, Dimitrov 18, Milano ne, Boeri 6, Minelle, Galluzzo 2, Rosso 2. All. Arioli

Oleggio Basket: Perez 16, Boldrini ne, Maviglia ne, Telesca 4, Pilotti 13, Sampieri 2, Borsani 3, Sablich 14, Temporali, Colombo 14, Jovanovic 10, Ianelli 14.