Investiti sulle strisce: una donna di 53 anni in rianimazione ad Alessandria

Casale Monferrato – È attualmente ricoverata in Rianimazione all’Ospedale di Alessandria la donna di 53 anni residente a Cossato in provincia di Biella, vittima di un incidente stradale che si è verificato stamane verso le 10:30 in Viale Morozzo San Michele mentre attraversava sulle strisce con un uomo di 75 anni, anche lui del comune biellese. La coppia è stata investita da una Fiat Punto guidata da un casalese di 61 anni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e una squadra del 118 che ha provveduto al ricovero dei due feriti all’ospedale di Casale. Ma le condizioni particolarmente gravi della donna hanno richiesto per lei un immediato trasferimento all’ospedale di Alessandria in codice rosso dove è attualmente ricoverata in Rianimazione in prognosi riservata. Meno gravi le condizioni dell’uomo che è in osservazione all’Ospedale di Casale.