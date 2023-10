Pallacanestro Serie A2 – Alla lunga ha vinto il Trapani

Trapani (Trapani Shark 91 – Novipiù Monferrato Basket 85) – Non ce la fa la Novipiù che perde contro Trapani, in un match giocato punto a punto fino all’ultimo quarto, quando i padroni di casa hanno allungato fino a vincere la partita. Seconda sconfitta di fila per la squadra di coach Di Bella che, a differenza di quanto accaduto contro la Luiss Roma, ha ceduto a un avversario più forte. Nel secondo quarto i Rossoblù fanno vedere tutto il loro carattere andando all’intervallo in vantaggio. Un grande Notae è devastante (31 punti a referto) assieme ad Imbrò risulterà decisivo ma la strada per Monferrato è quella giusta. Rispetto a sette giorni fa parte in quintetto Fabi e non Poom anche se non potrà dare il contributo alla causa per un problemino fisico. Il finale di gara è favorevole a Trapani ma la Novipiù ha lottato fino all’ultimo senza cadere mai nel gioco avversario. Mercoledì altra trasferta: questa volta a Vigevano uscita sconfitta in serata dalla Luiss Roma che veleggia al primo posto in classifica proprio con i siciliani.

Trapani Shark – Novipiù Monferrato Basket 91- 85 (32-23/16-28/21-17/22-17)

Trapani Shark: Notae 31 (8/12, 2/16) Imbò 20 (2/2 5/8) Mollura 10 (1/2 1/2) Marini 9 (2/4 1/3) Rodriguez 9 (2/5 1/3) Mobio 6 (3/7 0/2) Mian 3 (0/0 1/3) Renzi 3 (1/1 0/3) Pullazzi 0 (0/6 0/1) Pugliatti 0 (0/0 0/0) Horton 0 (0/0 0/0). All: Parente.

Novipiù Monferrato Basket: Kelly 26 (5/8 4/8) Calzavara 16 (3/4 2/6), Zucca 16 16 (1/1 4/7), Pepper 13 (2/4 3/8), Martinoni 8 (3/7 0/0), Fantoma (2/2 0/1), Poom 2 (1/1 0/0) Fabi 0 (0/0 0/0) Castellino 0 (0/1, 0/0), Pianegonda 0 (0/0 0/1). All: Di Bella.