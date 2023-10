Pallacanestro Serie D – Novi corsara vince in trasferta contro il CB Team Casale

Casale Monferrato (Roberto Merlo) – Parte in salita l’avventura della CB Team nel campionato di serie D. I casalesi hanno ceduto a un più concreto Novi dopo un match comunque equilibrato che ha visto i ragazzi di Costamagna cedere solo nel quarto decisivo per i troppi errori da sotto canestro. Un grande Bialkowski (nella foto) non è bastato ai suoi per arginare la maggiore esperienza degli avversari che hanno capitalizzato al massimo anche i troppi tiri “aperti” non realizzati dagli attaccanti monferrini. Da segnalare comunque il positivo esordio dei giovanissimi Fueres e Leuzzi che potranno sicuramente contribuire alla causa Biancoblù nel lungo torneo che li attende.

Nel prossimo turno Poletti e compagni giocheranno per riscattarsi in trasferta contro la Lettera 22 Ivrea il 15 ottobre.

CB Team-Metal Novi 62/70 – 23-24 41-38 54-52

CB Team: Miglietta, Geraci, Kamar 11, Baj, Moratti 11, Bialkowski 11, Bertola 2, Scappini 8, Poletti 11, Fueres, Leuzzi 4, Botto 4. All. Costamagna.

Metal Novi: Denegri 14, Pilati 12, Parodi 10, Tuni 10, Ponta 7, Tava 7, Lenzi 6, Russo 4, Lam, Sanini, Dolcino. All. Caraccio.