Pallavolo Serie B2 – La Mandrogne non lasciano scampo alle Langarole

Alessandria – Buona la prima per le ragazze di coach Ruscigni nella gara di esordio contro l’Alba volley Cuneo. Vittoria mai in discussione: 3-0 con i parziali di 25-18, 25-12 e 25-19. Nel primo set si gioca punto a punto fino al primo allungo delle ragazze che si portano sull’11-8. Alba recupera qualche punto ma poi Soriani e compagne scappano fino all 18-11. Il vantaggio si mantiene fino al 24-17, quando una battuta vincente di Mirabelli chiude la prima frazione. Si riprende e inizia bene Alba, che però viene subito recuperata e superata di tre punti. Il vantaggio aumenta fino al 16-5 e il divario resta costante per tutto il set. Sul 20-12 è poi tutto un crescendo delle ragazze di casa che chiudono 25-12. Nel terzo set Alessandria parte subito forte, ma la partita è più combattuta rispetto ai due set precedenti. Dal 19-16 però la gara viene ripresa in mano con forza e determinazione dalle nostre ragazze e si chiude sul 25-19.

Le parole del coach Ruscigni: “Sono soddisfatto. La vittoria non è mai stata in discussione. Abbiamo affrontato una squadra compatta, che non molla mai e noi oggi abbiamo dato una bella risposta. In tutti i fondamentali siamo stati più forti noi. Le indicazioni della gara amichevole di sabato scorso sono servite, anche se tutti avevamo coperto un po’ le carte”

Alessandria Volley – Alba 3-0 (25-18/25-12/25-19)