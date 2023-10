Quando un uomo incontra un omosessuale è un uomo morto

Da Alessandria Oggi 16 settembre 2023: “Consiglieri comunali di minoranza allontanati in malo modo dalla Casa delle Donne”. Vi ricordate la famosa citazione di Ramon Rojo (Gian Maria Volonté) dal film “Per un pugno di dollari” di Sergio Leone: “Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto”? Mai aforisma fu più profetico nel nostro caso: “Quando un maschio alfa, bianco ed eterossessuale con un diritto incontra un soggett* lgtbq+ con uno slogan, il maschio è un uomo morto”. Non vorrei che per opportunismo i nostri politici scoprissero di poter ogni giorno decidere se essere uomo, donna o x. Sapete, loro coi partiti sono già abituati a cambiar bandiera. Per ora si consolino i maschi: con le quote rosa il flusso è in una sola direzione (qualità a prescindere).