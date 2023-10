Rintracciato stamane l’ospite che ieri si era allontanato dalla Casa di Riposo

San Maurizio di Conzano – È stato rintracciato e soccorso stamane dai Carabinieri di Occimiano l’uomo di 72 anni ospite della casa di riposo del paese, la Rsa Le Villette, che aveva fatto perdere le proprie tracce nel tardo pomeriggio di ieri dopo essersi allontanato a piedi. Le ricerche sono scattate ieri sera verso le nove per cui si sono attivati Carabinieri e i Vigili del Fuoco. L’uomo, che ha dei problemi psichici, è stato fermato mentre vagava disorientato. È in buone condizioni di salute ma è stato comunque portato al Pronto Soccorso per un controllo. Dopo la visita lo hanno riaccompagnato alla casa di riposo.