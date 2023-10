Casa di Riposo di Asti: sarà pubblicato oggi il bando per la gara di vendita

Asti – Stamane, dopo quasi un anno dalla chiusura della Casa di Riposo Maina Città di Asti, il presidente del tribunale Giancarlo Girolami ha firmato il bando di gara per la vendita che nei prossimi giorni sarà inviato ai tre commissari liquidatori, Roberto Frassinelli, Alberto Abbate e Luca Geninatti Satè. Quindi sarà reso pubblico sul Portale nazionale delle vendite giudiziarie. Il bene sarà ceduto come immobile e come attività, senza variare la destinazione d’uso. Rimarrà una struttura a vocazione socio-assistenziale, mantenendo i 120 posti letto convenzionati con la Regione, ma non sarà più Ipab, (Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza). Il prezzo di vendita fissato dalle perizie, si aggira intorno ai 10 milioni di euro e i 26 lavoratori (di cui 6 molto vicini all’età pensionabile), ancora in attesa di ricollocazione, dovrebbero continuare a fare parte dell’azienda. Si sa che sono già molte lo offerte pervenute. Si presume che entro il marzo del 2024 il vecchio Maina potrebbe rinascere a nuova vita.