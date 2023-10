F1 – Verstappen sul tetto del mondo, disastro Ferrari

Lusail (Qatar) – L’olandese Verstappen si prende il titolo del mondiale di formula 1. Male le Ferrari che chiudono con Leclerc quinto e Sainz non partito per un problema tecnico sulla Sf-23 ( da quando ci sono i francesi non funziona più niente). Secondo, alle spalle di Max, Oscar Piastri al suo secondo podio consecutivo. La gara è stata dominata da Verstappen, che ha controllato la situazione dalla pole position e non ha mai corso rischi, gestendo l’alternanza alle sue spalle dove i migliori sono stati quelli della McLaren. È stata una passerella per Max, che ha ancora 5 Gran Premi per allungare i festeggiamenti. Sempre meno brillanti le Ferrari che arrancano: pochi podi e una macchina che invano cerca di tenere il passo delle prime posizioni.