L’avvocato Cesare Rossini ha risolto la vicenda societaria dell’Alessandria Calcio che passa di mano

Alessandria (Red) – Patron Benedetto ha ceduto il 60% dell’Alessandria Calcio. Così si legge nel comunicato stampa della società che è stata acquistata per la quota di maggioranza da una cordata di imprenditori facenti capo ad Andrea Molinaro rappresentati dall’Avvocato Cesare Rossini (nella foto). Questa operazione permette di dare il via a un nuovo corso innovativo e inclusivo in grado di dare maggior stabilità e serenità al club e di aumentarne anche la vicinanza col territorio. In accordo coi nuovi compratori il dottor Enea Benedetto, presidente della Società e rappresentato nell’operazione dall’Avvocato Giuseppe Pipitone, continuerà a ricoprire il ruolo di Presidente pur essendo in minoranza societaria. La direzione tecnica, invece, sarà affidata a Ninni Corda. Anche il settore giovanile avrà maggiore forza grazie al supporto di Flavio Tonetto, imprenditore con importanti trascorsi nel mondo calcistico.

Il comunicato stampa