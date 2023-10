Pallacanestro Serie A – Il Derthona vince di misura in casa col Brindisi

Tortona (Bertram Derthona 69 – Happycasa Brindisi 68) – La Bertram Derthona ottiene la prima vittoria stagionale alla prima gara casalinga di Serie A, superando in volata l’Happycasa Brindisi 69 -68. I Leoni di coach Ramondino ritrovano progressivamente lo smalto delle serate migliori a partita inoltrata, strappando il pareggio all’intervallo dopo un’inizio complicato e chiudendo avanti di cinque all’ultimo mini – break. I pugliesi non si arrendono e hanno con Senglin due tiri per vincere la partita, i tortonesi però stringono i denti e conservano la decisiva lunghezza di vantaggio alla sirena conclusiva. L’ultimo quarto è al cardiopalma: due giocate di Baldasso consegnano il + 7 ai tortonesi mentre una doppia di Senglin regala a Brindisi il pareggio. Allo scadere resiste la Bertram e riacciuffa il vantaggio che le permette di vincere la partita.

Bertram Derthona – Happycasa Brindisi 69- 68 (16-17/21-20/18-13/14-18)

Bertram Derthona: Zerini (ne), Dowe 15, Candi 5, Tavernelli ne, Strautins 2, Baldasso 13, Severini, Daumn 11, Obasohan 6, Weems 9, Thomas, Radosevic 8. All. Ramondino

Happycasa Brindisi: Morris 12, Mitchell 4, Malaventura ne, Laquintana 4, Laszewski 7, Riisma 5, Seck ne, Lombardi, Johnson 7, Baheye 13, Senglin 6, Kyzlink 10. All. Corbani