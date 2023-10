Revocata al Gruppo Gavio la gestione dell’autostrada A5

Ivrea – Cambia gestore dell’autostrada A5 Torino-Quincinetto, così come per la bretella Ivrea-Santhià e la Torino-Piacenza. Il Consiglio di Stato ha dato torto al gruppo Gavio in merito alle concessioni autostradali dopo anni di ricorsi: la A5 sarà quindi affidata al gruppo italo-spagnolo “Stabile Sis”, controllato dalla famiglia Dogliani. Il gruppo Gavio, che gestisce gran parte delle concessioni piemontesi, era stato escluso dalla gara per la Torino-Piacenza e la Torino-Quincinetto per un errore formale nella presentazione. Per questo è scattata una lunga battaglia di ricorsi e controricorsi. Ora il pronunciamento del Consiglio di Stato ha messo la parola fine alla battaglia giudiziaria. Ativa, quindi, si appresta ad uscire di scena nella gestione dell’autostrada che collega il Canavese a Torino e Aosta. Il nuovo gruppo, all’atto del subentro, ha assicurato che manterrà i posti di lavoro.