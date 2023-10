Vicenda Ipab Borsalino: il Tribunale di Vercelli dà ragione a Punto Service e la cooperativa Il Gabbiano si prepara a fare le valigie

Alessandria (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo e, ancora una volta, la verità ci dà ragione anche su una vicenda ingarbugliata come quella della gara d’appalto per la gestione del Soggiorno Borsalino vinta, in modo molto discutibile e per certi versi illegale (era l’unico partecipante), dalla cooperativa Il Gabbiano, quando la cooperativa Punto Service è stata fatta fuori per un cavillo incomprensibile, nonostante che vanti tutt’ora un credito plurimilionario (2,5 milioni di euro) nel confronti della storica casa di riposo alessandrina. E mentre il presidente dell’Ipab Borsalino si trastulla con “premi giornalistici” che fanno ridere, proprio in questi giorni il Tribunale di Vercelli ha dato ragione alla cooperativa sociale Punto Service in merito alla gara d’appalto per il servizio di gestione dell’Ente vinta in beata solitudine (essendo l’unico partecipante) dalla cooperativa sociale Il Gabbiano. Non è difficile prevedere – alla luce della sentenza del Tribunale di Vercelli – che quelli della cooperativa sociale il Gabbiano si preparino a fare le valigie, e che il Cda del Borsalino debba pagare i debiti, indire una nuova gara, oppure confermare la gestione a Punto Service che, in questo modo, potrà rientrare del suo credito non pagando l’affitto al Borsalino fino a estinzione del credito. Inoltre resta il fatto che, a suo tempo (febbraio 2023), sia il Tar che il Consiglio di Stato non avessero per niente stabilito che la gara di assegnazione della gestione dell’Ipab per 40 anni fosse valida, pronunciandosi solo sulla sospensiva per cui Il Gabbiano avrebbe dovuto subentrare solo momentaneamente a Punto Service. E non c’era scritto da nessuna parte, nei fogliacci illeggibili di regime, che il creditore era giustamente già corso ai ripari ripulendo come uno specchio la struttura Borsalino e pignorando tutto il pignorabile, mentre non ci sono ancora elementi per stabilire se Il Gabbiano disponga o possa disporre di 350.000 euro all’anno per 40 anni (14 milioni di euro in tutto) da versare alla proprietà dell’Ipab Borsalino. In tutta questa situazione kafkiana non si sa neppure se la proprietà dell’Ipab Borsalino abbia i soldi necessari per saldare a breve il debito milionario a Punto Service. A meno che non aumentino in modo esagerato le rette degli ospiti.

Sono tutte domande alle quali noi siamo in grado di rispondere, non perché siamo i migliori ma, forse, perché non raccontiamo balle ai lettori e siamo vicini alla verità che non ci fa paura. Ecco perché ancora una volta, come sempre, avevamo ragione noi di Alessandria Oggi.

E io pago.