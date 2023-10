Ancora un incendio, stavolta certamente doloso, appiccato alla Scuola Migliara

Alessandria – L’anno 2023 sarà ricordato anche come l’anno degli incendi. Ne sono divampati dappertutto: nelle case, nei campi, nelle aziende, nelle scuole, in autostrada con Tir che sono andati a fuoco. Oggi a mezzogiorno le fiamme hanno aggredito alcuni locali della scuola Vinci-Nervi-Fermi-Migliara (non capiremo mai perché dare quattro appellativi: o è Vinci, o è Nervi, o è Fermi, o è Migliara, ma visto che la qualità della cultura in Italia è ormai infima, bisogna buttarsi sulla quantità democratica così sono tutti ignoranti ma contenti) scaturite da un supporto di plastica per la carta nei bagni della sezione femminile al piano terra. Siccome non può aver preso fuoco da solo, noi che siamo maligni siamo convinti che ad appiccare il fuoco sono stati alcuni studenti, i soliti idioti adolescenti che rompono gli zebedei ad ogni pie’ sospinto. L’incendio è certamente di natura dolosa. I pompieri hanno avuto ragione delle fiamme in un’ora. Sul posto anche la Polizia Municipale che ha interrotto il transito di via Trotti all’altezza di via Modena. A causa del fumo solo gli studenti delle aule al piano terreno dell’Istituto “Vinci” sono stato fatti uscire e si sono raggruppati al punto di raccolta in Piazzetta della Lega.

Una comica all’italiana.

E ora chi paga?