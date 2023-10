Automobilista investe un ciclista e tenta la fuga ma è rintracciato e fermato

Alessandria – È uno straniero di 66 anni abitante in città l’uomo che ieri pomeriggio poco dopo le cinque e mezzo, mentre era al volante di un’auto ha investivo un ciclista davanti alla Stazione Ferroviaria, per poi allontanarsi in fretta nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Verso sera però gli Agenti della Polizia Municipale sono riusciti a rintracciarlo e a fermarlo. Intanto si viene a sapere che il ciclista investito, ricoverato all’ospedale, non è grave e presto potrà fare ritorno a casa.