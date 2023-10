Controlli straordinari della Polizia di Stato nelle stazioni ferroviarie della provincia di Alessandria

Alessandria – Da un po’ di tempo in Provincia di Alessandria ci sono servizi di controllo del territorio con alcune pattuglie della Questura e con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Torino, oltre al consueto supporto del personale della Polfer, quale attività specializzata in ambito ferroviario. Proprio le stazioni ferroviarie di Alessandria, Novi Ligure e di Serravalle Scrivia sono state oggetto di attenzione la settimana scorsa con controlli anche nelle zone circostanti, quali per esempio i giardini ed i locali pubblici presenti. Complessivamente sono stati impiegati 2 equipaggi di della Questura, 5 del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, 2 unità della Polizia Ferroviaria della Sezione di Alessandria e 3 del posto Polfer di Novi Ligure. Nella giornata dedicata ai Comuni di Novi Ligure e di Serravalle Scrivia, è stata anche impiegata un’unità cinofila della Questura di Genova. Sono state identificate 157 persone, di cui un terzo con precedenti di Polizia, sono stati controllati 11 veicoli, è stata irrogata una sanzione amministrativa per la detenzione di stupefacente a fini personali col sequestro di alcuni grammi di hashish oltre a una confezione abbandonata con all’interno 30 grammi di sostanza stupefacente. L’attività proseguirà nelle prossime settimane sia nel capoluogo che in provincia.