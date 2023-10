Finalmente Gavio può finire la Asti – Cuneo: la “Salerno-Reggio Calabria de noantri”

Torino – C’è il sigillo definito per l’ultimo tratto dell’autostrada Asti-Cuneo tra Verduno e Cherasco grazie al parere favorevole della Sovrintendenza e del Ministero della Cultura (ma perché non vanno a lavorare invece di rompere gli zebedei?) sono arrivati sul tavolo della Regione. Sarà come previsto (forse, può darsi, non capisco ma mi adeguo, chissà chi lo sa, vai avanti tu che a me vien da ridere, se son rose fioriranno, io speriamo che me la cavo…) un viadotto e non una galleria a completare l’ultimo tratto per cui, entro una decina di giorni, ci sarà la Conferenza dei servizi per mettere a punto il piano delle opere complementari, ma sul fronte del cantiere i lavori sono in realtà già ripresi da una quindicina di giorni con le procedure di esproprio dei terreni sulla parte in cui dovranno iniziare i lavori. Si pensa di finire entro marzo il 2024 dopo vent’anni. Il Duce la faceva tutta in un anno, cento anni fa.