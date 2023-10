Lupa monitorata trovata morta sotto un ponte

Miogliola (AL) – La lupa Ventura è stata trovata morta sotto il ponte del torrente Erro, al confine tra Piemonte e Liguria, tra Miogliola di Pareto e Sassello. Era un esemplare di riferimento del progetto “Life WolfAlps Eu” per il monitoraggio del Lupo nell’Appennino Piemontese, monitorata con collare Gps. Il 4 ottobre il dispositivo aveva dato un allarme di mortalità, un tipo di segnale che il radiocollare lancia quando per un certo numero di ore non si registrano spostamenti dell’animale. Sul posto il personale delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese e i tecnici del Wolf Center insieme ai Carabinieri Forestali della stazione di Sassello che stanno cercando di capire cosa sia successo alla povera bestia.