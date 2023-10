Diciassette irregolari nella lavanderia

Tortona – A lavorare in una lavanderia industriale gestita da cinesi c’erano ben 17 irregolari, tutti stranieri. Li ha scoperti la Guardia di Finanza di Tortona nell’ambito delle indagini svolte insieme all’Ispettorato territoriale del lavoro di Alessandria, per cui è risultato che i lavoratori erano stati pagati solo in minima parte in modo regolare mentre la parte più consistente della retribuzione mensile era stata pagata in nero dal titolare che è stato sanzionato. Gli accertamenti erano iniziati a gennaio ed erano emerse anche molte irregolarità nello smaltimento dei rifiuti.