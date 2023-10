I Grigi e la conferenza stampa di lunedì

Lunedì sera in sala stampa al Moccagatta si è tenuta la conferenza di presentazione dei futuri soci che si sono affacciati alla ribalta del calcio alessandrino in attesa delle firme ufficiali e che, ciò nonostante, hanno già provveduto ad intervenire economicamente per sanare alcune pendenze che andavano regolate in tempi brevissimi. Un fiume di banalità, battute di maniera, ingenuità da primo giorno di scuola e maldestri tentativi di far colpo sul tifoso: più o meno la “solita” conferenza stampa, quindi. Però aspettiamo e vedremo cosa farà questa nuova compagine societaria perché di parole in libertà ne abbiamo sentite anche troppe da parte di troppi, al punto che il più sobrio mi è parso Enea Benedetto – e mi costa doverlo ammettere – ma vuoi che qualcosa stia imparando pure lui? Chi non ha mai fatto calcio ma ha subito capito come ci si comporta da dirigente, tanto più quando corri al capezzale di un club malato, è stato Molinaro il quale, in silenzio e senza richiamarsi alla mozione degli affetti, ha già iniettato denaro fresco nelle casse sociali e pare pronto a ripetersi. Poi i miei complimenti alla comprovata professionalità di Corda il quale ha parlato come un uomo di calcio.