Polstrada “armata” di etilometro e drogometro per la prevenzione degli incidenti stradali

Alessandria – Da venerdì scorso, e per i prossimi cinque fine settimana, la Polizia Stradale sarà impegnata in tutto il territorio provinciale e nazionale in una particolare attività di prevenzione degli incidenti stradali, volta a potenziare le ordinarie misure di controllo, che si concluderà il prossimo 19 novembre in occasione della giornata in memoria delle vittime della strada. In particolare, Polstrada presidierà le diverse province italiane insieme ai medici della Polizia di Stato, con l’obiettivo di scoraggiare e prevenire la guida in stato di alterazione per uso di alcool e droghe, che continua a rappresentare una delle principali cause degli incidenti stradali. Una specifica attenzione sarà inoltre dedicata ai giovani, che spesso si trovano coinvolti in gravi episodi causati da momenti di distrazione: per loro sarà la giornata conclusiva, in ciascuna provincia italiana, della campagna di prevenzione.

Anche nella nostra provincia, la Questura e la Polizia Stradale hanno disposto ulteriori servizi di controllo, per rendere più sicure le principali arterie e consentire a tutti coloro che frequentano i locali di divertimento di far rientro a casa in sicurezza.

I dispositivi straordinari sono stati finalizzati in particolare a controlli della movida locale, nelle notti di venerdì e sabato, impiegando 6 pattuglie, oltre alla presenza di un medico e un infermiere della Questura, con il compito di procedere direttamente alla visita anamnestica e alla valutazione dello stato psicofisico del conducente controllato, eseguendo sul posto le analisi di II livello della saliva, per accertare l’assunzione di cocaina, oppiacei, metanfetamine. cannabinoidi e anfetamine a mezzo del c.d. drogometro.

Nelle prima fasi di tale attività stati controllati nr. 66 veicoli con i rispettivi conducenti, di cui 4 sono risultati in stato di ebbrezza alcolica: a questi ultimi è stata ritirata direttamente sul posto la patente di guida e 3 saranno denunciati all’Autorità Giudiziaria.

Lo scopo di questi servizi è quello di elevare sempre di più gli standard di sicurezza stradale armonizzando l’attività di prevenzione, informazione e controllo e proseguiranno anche nelle prossime settimane, al fine di contrastare un fenomeno ancora tristemente troppo diffuso lungo le strade.