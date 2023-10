Si ribalta un altro trattore, muore schiacciato l’agricoltore alla guida

Casorzo (AT) – Ancora un trattore che si ribalta e schiaccia il conducente che perde la vita. Infatti nella stessa zona, tra maggio e giugno, altri due agricoltori avevano perso la vita nel ribaltamento del trattore a Montiglio e a Mombaruzzo. Stavolta la vittima è Francesco Zavattaro, 73 anni, ferroviere in pensione, che ha perso la vita ieri pomeriggio, schiacciato dal piccolo trattore che stava guidando in località Cascina Monticello, sulla strada verso Vignale. Mentre era impegnato a tagliare l’erba in un terreno nelle vicinanze del centro di equitazione gestito dal figlio Luca, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri che si sono recati subito sul posto, il trattorino gommato, senza cabina, si è ribaltato. Alcuni testimoni hanno dato l’allarme. Sono arrivate le squadre dei Vigili del Fuoco di Asti che hanno sollevato il mezzo agricolo, riportandolo sulla stradina di campagna. È atterrato anche l’elicottero del 118 ma l’intervento è stato inutile in quanto Zavattaro era già morto. L’uomo, che era vedovo da qualche anno, lascia tre figli: Luca, fondatore del centro di equitazione Cascina Monticello, Francesca e Leonardo.