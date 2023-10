A Novi non si sa ancora nulla della stagione teatrale e regna il caos

Novi Ligure – Rocchino Muliere – attuale sindaco di quella città sfortunata che è Novi Ligure – in campagna elettorale aveva dichiarato che il Comune avrebbe messo a disposizione più soldi a favore della cultura, e fino a qui siamo tutti d’accordo. Ma se i fondi stanziati dalla precedente amministrazione erano circa 50.000 euro, forse pochi, questa amministrazione di sinistra non ha tirato fuori neppure un cent. Gli è che ai post comunisti non è andato giù il rospo che la precedente giunta di centrodestra aveva fatto una vera inaugurazione nel 2021 (non finta come quella della sinistra fatta precedentemente in campagna elettorale) trovandosi però da risanare un buco di 300.000 euro accumulato dalle precedenti amministrazioni e fondazioni. La verità è che, purtroppo, non v’è traccia della prossima stagione proprio mentre tutti gli altri teatri intorno a noi la stagione l’hanno già presentata, se non addirittura hanno già dato il via agli spettacoli mentre a Novi, non solo non sappiamo quando, ma neanche se inizierà la nuova stagione. Si brancola nel buio mentre abbiamo un direttore artistico ridimensionato e un teatro chiuso, se si fa eccezione della provvisoria apertura di sabato per accogliere un novese importate. Ma non è andata bene neanche stavolta in quanto ci risulta che a più invitati sia stato assegnato lo stesso posto a sedere. Morale: chi prima è arrivato s’è seduto e chi è venuto dopo, se ne è andato. Et voila.