Dalla Città di Valenza – Valenza: oro, luce, meraviglia; 11, 12 e 13 ottobre 2023

Il Comune di Valenza e l’Istituto d’Istruzione Superiore “Benvenuto Cellini” hanno collaborato all’organizzazione dell’evento Valenza: oro, luce, meraviglia che si svolgerà in diversi luoghi del centro cittadino nei giorni 11, 12 e 13 ottobre 2023.

“Valenza: oro, luce e meraviglia” è un’iniziativa nata dall’intesa tra l’Amministrazione comunale e l’IIS “B. Cellini”.

Lo staff progettuale del Dirigente, Alberto D. Raffo, ha formulato e messo in piedi un progetto di spiccata valenza innovativa, formativa e contraddistinto da un forte radicamento con il territorio e il suo distretto orafo.

“Il progetto dall’alto valore culturale, didattico e di promozione del distretto orafo valenzano, coinvolgerà oltre all’Istituto valenzano numerosi allievi di scuole provenienti da centri zona quali Alessandria, Tortona, Casale, Vercelli, Torino e Genova. Studenti e docenti animeranno le numerose attività laboratoriali che speriamo coinvolgano anche tanti cittadini valenzani. Vedere la nostra città animata per tre giorni da tanti giovani volenterosi e brillanti è motivo di grande orgoglio e speranza per il futuro inteso in una visione globale” così commentano il Sindaco Maurizio Oddone e l’Assessore ai Beni Culturali Alessia Zaio.

Al centro del progetto è il concetto di “Meraviglia” che sarà sviluppato nelle sue multiformi sfaccettature nelle tante attività proposte nella tre giorni valenzana organizzata per i ragazzi del territorio.

La meraviglia è il principio alla base della creatività poiché stimola il pensiero divergente, ovvero, la capacità di trovare strade e idee inesplorate. Nell’ambito del progetto Valenza: oro, luce, meraviglia il concetto di meraviglia è associato alla luce, metafora della vita, e all’oro, simbolo scintillante della città.

L’evento è stato realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, al supporto della Fondazione SLALA e della Fondazione Mani Intelligenti. Quest’ultima ha collaborato in modo attivo all’iniziativa definendo la ricca programmazione delle conferenze che si svolgeranno il 12 e 13 ottobre presso il Centro Comunale di Cultura.

Il progetto ha principalmente una valenza educativa e formativa volta allo sviluppo e al potenziamento di competenze trasversali in ambito comunicativo e digitale.

Nei tre giorni si alterneranno numerose attività quali workshop, conferenze, laboratori didattici, Robotica Educativa, progettazione e design del gioiello, musica itinerante, laboratori di Storia dell’arte in lingua, atelier d’artista e Didattica digitale che si svolgeranno in diversi spazi del centro storico con l’intento di coinvolgere i giovani e tutta la cittadinanza.

Tra le attività più coinvolgenti vanno menzionate quelle di challenge based learning che vedranno i ragazzi dell’IIS “B. Cellini” confrontarsi con gli allievi di altre scuole del territorio provenienti da Casale Monferrato, Vercelli, Alessandria, Tortona, Torino e Genova. Tra le attività di challenge, il Debate rappresenta una metodologia innovativa fortemente incentrata sull’apprendimento attivo e collaborativo che presenta molteplici applicazioni. Si tratta di una metodologia trasversale, uno strumento prezioso per costruire conoscenze interdisciplinari di cittadinanza critica e attiva e per attivare diverse abilità. Nell’ambito dell’innovazione digitale, invece, l’Hackathon è una competizione di durata variabile, che a partire da un tema principale, propone delle sfide ai suoi partecipanti, i quali, organizzati in gruppi eterogenei, hanno il compito di affrontarle, ricercando e progettando nuove soluzioni.

Il progetto prevede il coinvolgimento di docenti esperti dell’IIS “B. Cellini” che accompagneranno i ragazzi nella progettazione e nella gestione dei diversi laboratori e attività. Il progetto ha tra i suoi obiettivi anche quello di raccontare la scuola attraverso le sue buone pratiche in chiave innovativa e il legame con il territorio di riferimento che la rendono capace di interpretare e affrontare le sfide globali della sostenibilità, cogliendo le opportunità offerte da una maggiore attenzione agli aspetti ambientali e sociali.

Le attività si svolgeranno per le vie del centro storico, i laboratori presso il Centro Comunale di Cultura/Biblioteca Civica, Palazzo Pellizzari, Teatro Sociale, Cortile Picchiotti, Portico del ex scuola Carducci ed Centro Polifunzionale San Rocco.

Programma dettagliato:

11 ottobre 2023 ore 9.30

Accoglienza squadre Debate e Hackathon

Piazza Gramsci ore 9.45

Flash Mob itinerante Corso Garibaldi

Spazi musicali piazzetta Verdi ore 10.30

Apertura Evento

presso il Teatro Sociale Valenza, Corso Garibaldi 58 12.30-14.30

Ripresa delle attività ore 14.30 – 17.30

Squadre Hackathon e Debate

Visita guidata alle attività laboratoriali

e ai luoghi di interesse della città di Valenza

Percorso Attività: visita guidata

Robotica

Foyer Teatro Sociale Valenza

Laboratorio Di Scienze e Matematica

Centro Comunale Di Cultura, Piazza XXXI Martiri

Progettazione Grafica e Design

Centro Polifunzionale San Rocco, Via Roberti 9

Laboratorio Atelier D’Artista & Storia Dell’Arte In Lingua

Chiostro Carducci, Via Giosué Carducci 4

Storytelling

Corso Garibaldi 137

Visita guidata in Lingua

percorso storico-artistico per la città di Valenza ore 15.00

Flash Mob itinerante, Corso Garibaldi

Spazi musicali, piazzetta Verdi 17.30

Termine delle visite guidate

12 ottobre 2023 ore 9:00

Inizio Attività

Torneo Debate, Sala Consiliare, Palazzo Pellizzari

Sfida Hackathon, Centro Comunale di Cultura ore 10:00

Inizio attività laboratoriali

Conferenze a tema, Centro Comunale di Cultura

Spazi Musicali, Piazzetta Verdi ore 10:00

Accoglienza classi

Scuole Secondarie di Primo Grado delle scuole del territorio

Percorso di visita e attività di laboratorio ore 12.30

Conclusione delle attività ore 15.00

Spazi musicali, Piazzetta Verdi 17.30

Termine delle visite guidate