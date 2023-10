Grigi, la comica continua: licenziato in tronco anche il team manager Stefano Vercellotti

Alessandria – La tragicommedia grigia non si ferma e dal sito della sgangherata squadra di calcio mandrogna si viene a sapere che oggi è stato licenziato anche il team manager Stefano Vercellotti: “L’U.S. Alessandria Calcio 1912 comunica che, con decorrenza dalla data odierna, è stato sollevato dall’incarico il team manager della prima squadra Stefano Vercellotti. La società ringrazia il dirigente per il lavoro svolto e gli augura il meglio per il prosieguo della sua attività professionale. Nei prossimi giorni il club comunicherà il nome del suo sostituto”. Siamo veramente al delirio: una squadra che, a differenza di Novese prima squadra scudettata d’Italia della Figc con l’onore della Stella al Merito Sportivo, e Casale con otto scudetti conquistati prima della fondazione della Figc, in questa provincia l’Alessandria non ha mai vinto niente ma tiene banco da mesi sulla sua sopravvivenza. Allora diciamola tutta. Dai rapporti dei prefetti napoleonici risulta che, a inizio Ottocento, questa sgangherata città era abitata da 15.000 soldati, 3.000 puttane e 1.000 ladri. Le cose sono cambiate in peggio perché oggi Alessandria è popolata da 90.000 idioti. Egregi mandrogni, chiudetela l’Alessandria e fatene un’altra di squadra – se siete capaci – che è meglio per tutti. Ripartite dalla terza categoria. E, per l’ennesima volta, vergognatevi.