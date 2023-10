Pallacanestro Serie A2 – Per un punto Novipiù non passa

Vigevano – Continua la maledizione dell’ultimo minuto: Novipiù esce sconfitta da Vigevano 78 -77. La gara termina col fallo su Bertetti e due tiri liberi a suo favore: entrambi a segno. Gara spettacolare dal secondo quarto in poi dove la Novipiù è riuscita ad allungare fino al + 7 grazie a due triple di Zucca. Un match gara equilibrato, segnata da sorpassi e contro sorpassi che ha visto prevalere i padroni di casa di un punto. Per Vigevano da segnalare un Wideman stratosferico con 28 punti finali e tanta sostanza sotto canestro. Per il Monferrato tre giocatori sopra i 20 punti: Martinoni, Pepper e Kelly ma non basta. Coach di Bella sceglie lo stesso quintetto di partenza di sabato a Trapani: Kelly, Calzavara, Pepper, Poom e Martinoni. Dopo tre sconfitte consecutive sabato si torna fra le mura amiche del Palaenergica contro la Fortitudo Agrigento.

Elachem Vigevano 1955- Novipiù Monferrato Basket 78-77 (22-23/ 20-15/ 22-25/ 14-14)

Elachem Vigevano: Wideman 28 (6/11; 1/6), Smith 13 (5/11; 0/4), Battistini 10 (5/10; 0/1), Leardini 9 (2/3; 1/1), Peroni 6 (0/2; 2/6), Bertetti 6 (0/2; 1/3), F.Rossi 6 (3/5; 0/3), D’Alessandro 0 (0/0; 0/0). All. Pansa.

Novipiù Monferrato Basket: Kelly 22 (3/10; 3/4), Pepper 21 (5/11; 3/8), Martinoni 20 (6/9; 2/4), Zucca 6 (0/0; 2/3), Calzavara 3 (1/7; 0/0), Fantoma 3 (1/2; 0/2), Castellino 2 (1/1; 0/1), Fabi 0 (0/0; 0/5). All. Di Bella.

