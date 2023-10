Camion esce di strada sul Ponte Bormida: viabilità ridotta per una settimana

Alessandria – A causa di un incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio intorno all’una, la Statale 10 “Padana Inferiore” è stata chiusa al traffico lungo la carreggiata che porta in città. Regolare la circolazione in direzione Tortona. Per cause in corso di accertamento un camion ha sbandato uscendo di strada e rimanendo in bilico sul ponte Bormida all’ingresso di Alessandria. Non risultano feriti. In seguito all’incidente la viabilità verso il capoluogo sarà percorribile sulla sola corsia di sorpasso per almeno una settimana onde consentire ad Anas il ripristino della carreggiata danneggiata. Il tratto verso Alessandria è stato riaperto alle 14 nella sola corsia di sorpasso, ma è regolarmente percorribile in uscita, dal capoluogo verso Spinetta. Secondo la testimonianza del camionista l’incidente è stato causato da una manovra azzardata di un automobilista che al volante della sua auto, dopo un sorpasso, è poi rientrato bruscamente costringendo l’autista del camion a finire contro il guardrail per evitare che il pesante mezzo si mettesse di traverso lungo la strada causando una serie di tamponamenti che, in questo modo, sono stati evitati. Sul posto sono intervenute le squadre di Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della circolazione in direzione Alessandria.