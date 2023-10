Dopo il nostro articolo sulla stagione teatrale, è stato diramato in fretta e furia un programma a metà

Novi Ligure – Ci voleva Alessandria Oggi per dare la sveglia a questa giunta di sinistra in letargo capitanata da “l’orsacchiotto sindaco” Rocchino Muliere. Infatti dopo il nostro articolo (oltre 3000 clic in mezza giornata, in crescita) sulla mancata presentazione della stagione teatrale al Teatro Marenco…, pardon Carlo Alberto, ieri sera dopo le otto e mezzo, è stato inviato in fretta e furia ai consiglieri comunali via e-mail l’invito alla conferenza stampa di presentazione della sola stagione di Prosa 2023 -24 prevista per venerdì 20 ottobre. Ma si tratta evidentemente d’una “Stagione a Metà” perché manca la musica, settore un po’ più complicato da inventarsi in quattro e quattr’otto.