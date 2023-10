Sarà inaugurato lunedì il nuovo canile comunale

Valenza – Il nuovo canile comunale di Valenza in Strada delle Oche 17 sarà inaugurato lunedì 16 ottobre alle 17. La ristrutturazione è stata necessaria alla luce delle nuove esigenze legate al servizio di cattura e custodia dei cani randagi. A questo proposito di fianco all’impianto è stata realizzata un’area attrezzata con quattro box e annessa area di sgambamento. Ciascun box, di dimensioni conformi a quanto prescritto dalla normativa vigente, comprende una zona protetta per il riposo e una zona destinata al movimento dei cani. L’attuale canile è destinato a ricevere, in due reparti separati, sia i cani vaganti catturati che quelli in attesa di affido, per una capienza massima complessiva dell’impianto di 14 cani.