Studenti in aula con la cocaina

Casale Monferrato – Mercoledì mattina i Carabinieri, in seguito a molte segnalazioni, hanno iniziato le indagini all’interno di un istituto della città dove sono stati trovati 5 grammi di cocaina. L’operazione è partita all’interno della stazione ferroviaria dove arrivano gli studenti pendolari. Con l’ausilio delle unità cinofile gli uomini della Benemerita hanno perquisito alcuni sospettati. Quindi si sono spostati all’interno di una scuola superiore dove, in cortile, hanno finalmente hanno trovato cinque involucri contenenti cinque grammi di cocaina. Si pensa che uno studente, alla vista dei Carabinieri, si sia affrettato a gettare dalla finestra la droga che deteneva. Le indagini proseguono per identificare gli spacciatori.