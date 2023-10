Serravalle Scrivia – Per cause in corso di accertamento stamane verso le nove un Tir si è ribaltato lungo la statale 35 tra Cassano e Serravalle, all’altezza della rotatoria. Solo danni al veicolo, nessun ferito grave. La viabilità è stata ridotta per consentire il ripristino delle normali condizioni di scorrimento. Sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e i tecnici di Sicurezza e Ambiente.