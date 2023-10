Disperata per il figlio drogato una mamma di Tortona fa arrestare gli spacciatori

Tortona – Quattro sono in custodia cautelare, di questi tre sono in carcere: due marocchini, uno di Genova, e un italiano già in cella. Sono stati arrestati in base alla denuncia di una mamma disperata per il figlio cocainomane che nel dicembre scorso s’è recata in caserma e ha raccontato tutto. Quindi sono immediatamente partite le indagini che si sono concluse nei giorni scorsi con gli arresti di due marocchini, di 47 e 49 anni, di cui uno residente a Tortona e l’altro a Genova, un italiano di 39 anni che si trovava già in carcere ad agosto finito in manette per estorsione legata allo spaccio, mentre per un giovane italiano di 24 anni, residente in provincia, è stato disposto l’obbligo della presentazione alla polizia giudiziaria. Un marocchino di 30 anni è invece ancora indagato a piede libero. Tutti hanno precedenti sempre per droga che in questo caso è cocaina. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati circa 60 dosi di cocaina, per un totale di circa 27 grammi; 16 grammi di hashish; 63 grammi di eroina; oltre 7.000 euro e 3.700 euro durante le perquisizioni in casa delle persone arrestate, mentre sono state segnalate alla Prefettura 12 persone come assuntori.