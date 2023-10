Cantalupo (Alessandria) – È di un ferito ricoverato in codice giallo il bilancio d’un incidente stradale che si è verificato ieri sera verso le sette e mezza. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri un’Audi Rs3 è finita contro la struttura del passaggio a livello. Due le persone a bordo, il ferito ricoverato e un passeggero che non avrebbe riportato gravi lesioni. Sul posto, oltre ai Carabinieri, una squadra del 118.