I vigili urbani di Novi inseguono invano un ladro che è bloccato da un operaio extracomunitario

Novi Ligure – Mentre il ladro stava seminando due agenti della polizia locale, un extracomunitario che stava lavorando in un cantiere in zona cimitero, vedendolo fuggire ha capito cosa stava succedendo e con uno scatto degno di Pietro Mennea s’è messo al suo inseguimento acciuffandolo dopo un centinaio di metri. Il fatto è accaduto ieri a mezzogiorno al supermercato Bennet. In un primo momento due agenti della Polizia Locale di Novi Ligure che erano intenti a effettuare un normale controllo hanno visto un uomo scappare dal centro commerciale Bennet lungo Via delle Vetrerie inseguito dal responsabile della sicurezza che chiedeva aiuto: il fuggitivo aveva infatti appena rubato dei generi alimentari. L’hanno inseguito ma era troppo veloce ed è stato provvidenziale l’intervento dell’operaio di cantiere che lo ha braccato poco prima dell’incrocio con Via Trattato di Bruxelles. I prodotti rubati, nascosti nella giacca, sono stati subito riconsegnati. L’uomo è stato accompagnato al Comando per l’identificazione: si tratta d’uno straniero in regola.