Il capo dei vigili annuncia il blitz di sgombero così gli interessati possono darsela a gambe per tempo

Novi Ligure – Grande Novi. Inarrivabile Novi. Sempre sorprendente Novi. Ieri su un foglio locale si leggeva una notizia incredibile inerente il comandante del vigili urbani, tale Caruso dottor Armando (nella foto) il quale, sensibilizzato dal fatto che la storica Cavallerizza di Piazza Pernigotti sia occupata da abusivi, quali migranti, barboni nostrani, cani e gatti, ha dichiarato stentoreo: “Entro la prossima settimana interverremo per fare uscire dalla Cavallerizza gli occupanti abusivi. […] Organizzeremo l’intervento al mattino presto, in modo da essere sicuri di trovarli”. Già che c’era poteva essere ancora più preciso rivelando il giorno e l’ora.

Che a Novi la logica sia saltata in aria è ormai noto a molti, ma che si annunci un blitz di polizia prima di farlo è una barzelletta.

Della serie: egregio abusivo, guarda che una mattina della prossima settimana ti facciamo sloggiare dalla Cavallerizza.

E i diretti interessati, saputa la cosa, avranno tempo e modo di organizzarsi e sparire momentaneamente, salvo poi ricomparire appena i vigili di Novi se ne saranno andati e avranno presentato regolare rapporto al sindaco sul fatto che all’interno della vecchia stalla di Cavalleria non c’era nessuno.

È del tutto evidente che avendo annunciato su un periodico la cosa con largo anticipo si sia fatto un regalo agli attuali occupanti.

Al di là di tutto, per far funzionare il corpo di polizia urbana novese, un rimedio ci sarebbe, semplice semplice: cioè quello di cambiare l’orario di servizio dei vigili urbani e portarlo h24, facendo dei turni. Almeno in questo modo si può intervenire nelle ore più impensabili.

Ma a Novi i vigili urbani – cioè quelli che dovrebbero garantire la sicurezza in città – fanno orario d’ufficio.