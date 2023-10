Pallacanestro A2 – Prevalgono di misura i Monferrini

Casale Monferrato – Finisce 76-74 la sfida tra il Monferrato basket e la Fortitudo Agrigento. Partita combattuta fin dalle prime fasi che ha visto nel finale prevalere la squadra di coach Di Bella. Prima vittoria stagionale dopo quattro gare che permette ai ragazzi Bianco-blu di rimanere agganciati alla zona salvezza senza precipitare all’ultimo posto. Due punti meritati, conquistati con i denti in un finale emozionantissimo che ha visto Kelly e compagni vincere con orgoglio una partita importantissima. Dopo il tour de force degli ultimi giorni un po’ di meritato riposo, poi si ripartirà in vista della nuova sfida casalinga di sabato prossimo contro Rieti. Quintetto iniziale composto da: Kelly, Calzavara, Pepper, Poom e Martinoni. Fabi, che ha stretto i denti mercoledì non ce la fa. La partita nel primo quarto scorre via senza patemi con la Novipiu che chiude con una tripla di Calzavara. Finisce 15-16. Secondo quarto altalenante con le due squadre che procedono punto a punto con Agrigento che chiude davanti 21-25. Terzo quarto in cui prova a scappare il Monferrato ma viene ripreso immediatamente con la tripla del pareggio di Meluzzi. 18-18. Ultimo quarto con la roulette russa finale dei liberi: realizzato da Kelly.

Monferrato Basket – Fortitudo Agrigento 76-74 (15-16/21-25/ 18-18/22-15)

Monferrato Basket: Kelly 26 (4/13 3/9), Pepper 12 (1/8 3/4 ), Fantoma 12 ( 5/6 0/3) Martinoni 10 ( 4/8 0/1) Calzavara 6 ( 2/4 0/1), Zucca 5 ( 1/2 1/3) Pianegonda 3 ( 0/0 1/1), Castellino 2 ( 0/0 0/0) Poom 0 ( 0/0 0/0) Baj 0 ( 0/0 0/0), Fabi 0 ( 0/0 0/0), Bertaina 0 ( 0/0 0/0). All. Di Bella.

Fortitudo Agrigento: Ambrosini 20 ( 4/5 3/6), Sperduto 16 ( 1/3 2/9) Meluzzi 15 ( 4/12 2/5) Polakovich 7 ( 1/3 0/0), Chiarestella 7 ( 1/2 1/5) Morici 4 ( 2/3 0/0) Traore 2 ( 1/1 0/0) Caiazza 2 ( 1/3 0/0) Cohill 1 (0/2 0/1) Pererson 0 ( 0/0 0/0). All. Pilot.