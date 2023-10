Pallacanestro Serie B – Il Casale continua a perdere

Gazzada Schianno – Continua la striscia negativa per la Junior Casale: la terza giornata è coincisa con la trasferta a Coelsanus Basket 7 Laghi Gazzada, dove i padroni di casa si sono imposti 84-72. Dopo un primo quarto giocato in pieno equilibrio (19-14) la Coelsanus inizia a premere sull’acceleratore trascinata da un infuocato Genovese e mandando le squadre all’intervallo lungo sul 36-26. La Junior prova a ricucire il gap di svantaggio (62-46 al 30esimo) ma la rimonta completa non riesce, nonostante le tre triple finali di Sirchia, e la gara termina 84-72. La Junior è ora attesa da tre partite casalinghe per provare a smuovere la classifica.

Coelsanus Basket 7 Laghi – Junior Libertas Casale M.To 84 – 72 ( 19-14; 36-26; 62-46)

Coelsanus Basket 7 Laghi – Granata, Giraldi, Ivanaj 13, Bloise 9, Cassineiro 3, Beyrne Gomez 4, Genovese 23, Alesina 3, Veronesi 3, Vai 8, Gaye 7, Piccoli 11. All. Piccolo.

Junior Libertas Casale – Giacomelli 7, De Ros 8, Sirchia 12, Avonto 3, Raiteri 15, Dimitrov 14, Morandi Ne, Boeri 8, Minelle Ne, Galluzzo, Rosso 15. All. Arioli.