Pallacanestro Serie B Interregionale – Primo stop del Gulliver Dhertona

Savigliano – Martoriato da diverse assenze importanti, il Gulliver Supermercati Derthona subisce il primo stop stagionale in Serie B Interregionale. Nella terza giornata della Division A della Conference Nord – Ovest la squadra bianconera è battuta in trasferta da Savigliano. I 44 punti e il 17/60 dal campo spiegano a sufficienza la difficolta in fase realizzativa della squadra allenata da Ansaloni, in una gara in cui anche l’avversaria ha comunque fatto fatica a segnare con continuità, andando anche negli spogliatoi di metà gara sotto di 2 lunghezze. Al rientro in campo il 18-7 di terzo periodo di ha fatto la differenza per i padroni di casa, mai più riacciuffato dai giovani Leoni. Savigliano smuove la classifica al terzo tentativo stagionale, perde imbattibilita e testa della classifica il Gulliver, comunque secondo dietro all’unica imbattuta Robur Basket Saronno. Dopo due trasferte consecutive i Bianco – Neri torneranno nel prossimo turno sul parquet amico del PalaCamagna, dove Venerdì 20 Ottobre alle ore 20:45 ospiteranno Borgomanero.

Co. Ga. L Savigliano – Gulliver Derthona 53-44 (13-9/25-27/43-34)

Savigliano: Tuninetto 12, Varallo ne, Baruzzo 10, Introini ne, Gioda 8, De Santis ne, Danna 7, Mellano, Isaia 5, Utiyin 5, Obakhvbaye 3, Tulumello 3. All. Fiorito.

Gulliver Derthona: Borasi ne, Tandia 13, Baldi 10, Farias 10, Fogliato ne, Tambwe, Korlatovic, Diodato 7, Fracchia 2, Bellinaso, Moro 2. All. Ansaloni.