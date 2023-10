Pallavolo Serie B2 – Le alessandrine vincono e convincono in trasferta

Albenga – Vittoria esterna per le ragazze dell’Alessandria Volley che si impongono per tre a zero sul Vigo Albenga Volley con i seguenti parziali: 19-25, 25-17, 21-25 e 13-25. Secondo successo consecutivo per la squadra di coach Ruscigni che, per il momento, continua a stupire nella nuova categoria. Primo set con alti e bassi condotto in partita fino al 19-19, poi le ospiti dilagano portando il punteggio sul 19-25. Secondo set all’opposto del primo, si va in parità sul 18-18 per poi subire la fuga delle liguri che chiudono 25-17. Terzo set che gira di nuovo in favore dell’Alessandria, quarto ed ultimo set che regala alle piemontesi un trionfo che fa sorridere l’ambiente alessandrino. Si torna sabato prossimo al Palacima tra le mura amiche per la terza giornata di campionato contro Venegono.

Vigo Albenga Volley –Acrobatica Group Alessandria Volley 1-3 (19-25, 25-17, 21-25, 13-25)

Acrobatica Group Alessandria Volley: 3 Ferrari, 4 Marku E., 5 Cazzullo, 6 Mirabelli, 8 Ponzano, 9 Marku R., 10 Gatti, 11 Giacomin, 12 Fracchia, 14 Dametto, 16 Soriani, 17 Cattozzo, 18 Furegato. All. Ruscigni.