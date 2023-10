Tortona – È di quattro feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato ieri pomeriggio verso le quattro sull’autostrada A7, tra il casello di Tortona e la diramazione per Predosa, in direzione Genova, dove, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia, un’auto ha tamponato un furgone. Sul posto anche i Vigili del Fuoco che hanno lavorato un’ora per ripristinare le normali condizioni di viabilità, e l’elisoccorso del 118 che ha trasportato i feriti all’ospedale.