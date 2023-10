Arquata Scrivia: Don Chiapuzzi succede a Don Piccinini

Arquata Scrivia — A Don Lino Piccinini, morto lo scorso luglio a causa di un tragico incidente in chiesa, succederà Don Michele Chiapuzzi nella carica di Parroco di San Giacomo ad Arquata Scrivia, di Sant’Eusebio in frazione Varinella e di San Bartolomeo in frazione Vocemola. Don Chiapuzzi, 58 anni, ordinato sacerdote nel 2004, è di Voghera e s’è occupato di alcune parrocchie nel pavese. Oltre a quella di Arquata, Varinella e Vocemola, si occuperà anche delle parrocchie nelle frazioni di Isola del Cantone: Santa Maria in Borlasca, San Pietro in Mereta, San Michele in Prarolo e, a Pietrabissara, di Santa Croce.

Ecco tutti gli incarichi attuali di Don Chiapuzzi:

S. Giacomo – Arquata Scrivia (AL) – Parroco e legale rappresentante

S. Maria – Isola del Cantone, fraz. Borlasca (GE) – Amministratore parrocchiale e legale rappresentante

S. Pietro – Isola del Cantone, fraz. Mereta (GE) – Amministratore parrocchiale e legale rappresentante

Santa Croce – Isola del Cantone, fraz. Pietrabissara (GE) – Amministratore parrocchiale e legale rappresentante

S. Michele – Isola del Cantone, fraz. Prarolo (GE) – Amministratore parrocchiale e legale rappresentante

S. Bartolomeo – Arquata Scrivia, fraz. Vocemola (AL) – Amministratore parrocchiale e legale rappresentante

S. Eusebio – Arquata Scrivia, fraz. Varinella (AL) – Amministratore parrocchiale e legale rappresentante

Ufficio Pastorale della salute – Tortona (AL) – Direttore