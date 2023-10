Calcio Serie D – Il Derthona fa suo il derby con la Vogherese

Tortona – Un derby dal sapore antico che si ripete a distanza di dieci anni: finisce 3-2 per il Derthona che centra la quarta vittoria in campionato, che significa la seconda posizione in classifica insieme al Chisola (3-0 al Gozzano), alle spalle dell’inarrestabile Alcione a quota diciotto punti e vincitore a Sanremo per 5-0. Il Derthona si presenta col modulo 3-5-2. In porta Sattanino. Difesa con Karkalis, Daffonchio e Lacava. Centrocampo con Procopio, Manasiev, Toniato, Gulli e Robotti. In avanti Samb e Merkay. In panchina tra gli altri siedono Saccà, Amaradio e Gueye. Tambussi è squalificato causa espulsione contro la Lavagnese. Il Derthona passa in vantaggio all’11 pt: Procopio raccoglie l’assist di Samb e insacca con un perfetto diagonale che finisce alla destra della porta difesa da Alio. Derthona che controlla la partita ma al 27’ gli ospiti, un po’ a sorpresa, pareggiano: la difesa bianconera legge male un fuorigioco e Occhipinti dopo aver concluso con pronta respinta di Sattanino, riprende palla e sforna un assist per Minaj che, solo, insacca non lasciando scampo al portiere ospite. Il Derthona reagisce con impeto riportandosi in vantaggio al 35’ con Robotti: Merkaj imbecca sulla fascia Lacava che entra in area e sebbene si allunghi la palla riesce a metterla in mezzo: il più veloce a proporsi è Robotti che all’altezza del dischetto del rigore non sbaglia e realizza il vantaggio. Dopo poco è già 3-1: uno – due Manasiev Merkaj, con il primo che si accentra e conclude all’altezza del limite dell’area di rigore con la palla che si insacca alla sinistra di Alio. Secondo tempo meno intenso del primo con l’ingresso per la Vogherese del bomber Chemerie: al 45’st segna la rete che riapre la partita: su assist di Trevisiol batte Sattanino con un colpo di testa.

Derthona – Vogherese 3-2

Derthona (3-5-2): Sattanino; Karkalis, Lacava (35’st Dall’Olio), Daffonchio; Robotti (17’ st Nani), Gulli, Toniato (45’ st Amaradio), Procopio ( 17’ st Sacca’), Manasiev; Samb (38’ st Gueye) , Merkaj.

Vogherese (4-4-2): Alio; Morra, Balesini, Occhipinti, Giglio; Arcidiacono, Cavallotti, Fracassini, Calabro’; Marchetti, Minaj

Gol: pt 12’ Procopio, 32’ Minaj, 36’Robotti, 44’ Manasiev; st 45’ Chiemerie.