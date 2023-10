Entra Hernanes e segna dopo cinque minuti

Sale – Il calciatore brasiliano Anderson Hernanes, ex di Lazio, Inter e Juve, 38 anni ma non li dimostra, dopo il ritiro dal Calcio dell’anno scorso, ci ha ripensato ed è tornato in campo contro il Monferrato nei ranghi del Sale di Mister Pippo Sterpi che milita in Prima Categoria Girone G. Dopo undici minuti dall’inizio della ripresa, entrato in campo da sei minuti al posto di Haxhia, è andato in gol. Il Monferrato è stato battuto dal Sale per due a uno (Galia 37’; Hernanes st 11’; El Amraoui 13’).

Foto da Tuttocampo