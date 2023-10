Pallacanestro Serie A – Il Derthona piega anche il Varese

Masnago – Seconda vittoria consecutiva del Derthona che batte il Varese per 78-80 al fotofinish. La squadra di Bialaszewski ha la colpa di non capitalizzare l’11-3 del secondo tempo ma cade solo per l’invenzione di Weems a cinque secondi dalla sirena e gli errori dalla lunetta di Hanlan. Varese, in rosa per l’occasione, parte con un 11-3 iniziale ma viaggia a lunghi strappi. Derthona costruisce il + 1 all’intervallo con le seconde occasioni, e chiudendo gli spazi a Stein. Hanlan e Brown sono la buona notizia per Varese, che vedono la loro squadra solo ad inizio ripresa. E su Derthona piovono triple. Schiaccia Stein, quindi dall’arco colpiscono in rapida successione Brown, Hanlan e Mcdermott. Derthona, sulla carta, ha un altro roster. Dowe non incide e a lungo Obasohan fa la differenza, Radosevic è un’ottima alternativa a Thomas, e il pacchetto esterni presenta comunque i Weems e Candi al fianco delle ali dinamiche e potenti Daumn e Severini. Weems trova la giocata del sorpasso già a tre minuti dalla sirena del terzo quarto, Moretti ha a lungo le polveri bagnate, Derthona arriva anche a + 5 prima della giocata di Hanlan che certifica le montagne russe come essenza varesina. E il finale è folle. Brown riporta Varese sul 65-65 a 6’ dalla fine, Derthona costruisce il massimo vantaggio in risposta, Moretti disegna la tripla -1, e dopo due errori di Hanlan trova la tripla più folle del 77-77. Weems graffia a 5’ dalla sirena, Hanlan si ritrova in lunetta con tre liberi a uno punto quattro. Ma è uno su tre.

Openjobmetis Varese – Derthona Basket 78 -80 (23-24/17-17/18-20/20-19)

Varese: Moretti 11, Brown 44, Hanlan 21, Mcdermott 22, Stein 2, Ulaneo 6, Shahid 0. All. Bialaszewski

Derthona: Dowe 5, Radosevic 43, Weems 34, Daumn 24, Obasohan 32, Candi 7, Thomas 12, Severini 20, Strautins 12, Baldasso 13. All. Ramondino