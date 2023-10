Studentessa tenta il suicidio buttandosi dalla finestra dell’aula, salvata dai bidelli in strada

Nizza Monferrato (AT) – Una studentessa dell’Istituto Pellati di Corso IV Novembre 42 poco dopo le nove di stamane s’è buttata dalla finestra dell’aula sita al secondo piano. I compagni di classe insieme a un’insegnante l’hanno invano trattenuta ma la ragazza è riuscita a divincolarsi ed è precipitata. Per fortuna l’impatto è stato attutito da alcuni bidelli che erano in strada sotto la finestra e sono riusciti a placcarla, uno dei quali si è anche lussato una spalla finendo al Pronto Soccorso. La ragazza è stata ricoverata all’ospedale ma, al momento, non si conoscono le sue condizioni.