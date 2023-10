Allarme casa in Piemonte e anche in provincia di Alessandria

Torino – Più di 4.000 sfratti nel 2022 in Piemonte di cui circa la metà solo in provincia di Torino. In provincia di Alessandria si calcola che siano stati circa 200. In tutto il Piemonte le condizioni di morosità incolpevole sono state 3.775, 350 in provincia di Alessandria. A preoccupare, in particolare, sono le condizioni dell’edilizia popolare, quella cioè che si rivolge alle situazioni di fragilità sociale più gravi. Si tratta soprattutto di famiglie straniere, ma anche degli studenti universitari, che sono tornati con le loro tende a manifestare il disagio di chi non può permettersi una casa in affitto per completare il percorso di formazione scolastica. Per questi motivi si stima che in Piemonte ci sia bisogno di circa 30.000 alloggi di edilizia popolare in più per cui occorre pensare di recuperare i molti immobili occupati abusivamente o fatiscenti e riqualificare aree urbane già esistenti per aumentare l’offerta pubblica. Molte le case nuove vuote. Anche in questo caso si può effettuare un ottimo recupero.