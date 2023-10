Alessandria – Per cause in corso di accertamento ieri pomeriggio un automobilista ha imboccato via Leonardo da Vinci, all’altezza di corso Acqui, contromano scontrandosi con un’altra auto che procedeva correttamente secondo il senso di marcia, per finire contro alcune auto in sosta. Sul posto sono si sono portati agenti della Polizia Municipale e della Polizia di Stato che hanno provveduto a ripristinare la viabilità in quel punto. Per fortuna non si registrano feriti.