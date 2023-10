Ricercato in tutta Europa è arrestato a Tortona

Tortona – Fatale è stato il treno che si è fermato a Tortona per un uomo di 45 anni dell’Est Europa, ricercato internazionale in quanto colpito da “Mandato di arresto europeo”. Venerdì scorso 13 ottobre Agenti di Polizia hanno effettuato un controllo su un treno che si è fermato alla stazione e hanno individuato un soggetto le cui generalità verificate nella banca dati interforze facevano emergere a suo carico un mandato di arresto europeo emesso dalle Autorità tedesche per i reati di minaccia alla moglie da cui era separato oltre che per furto e danneggiamento sempre nell’ambito di comportamenti violenti fisici e psicologici nei confronti dell’ex moglie. L’uomo, in attesa delle determinazioni della Corte d’Appello di Torino, competente per la richiesta di estradizione, è stato condotto nel carcere cittadino. I controlli sono proseguiti da altre pattuglie nell’ambito dell’operazione di pubblica sicurezza organizzata dalla Questura di Alessandria a livello provinciale grazie anche al contributo di un’unità cinofila antidroga della Questura di Milano. In particolare sono stati controllati alcuni esercizi pubblici, è stato segnalato all’Autorità Amministrativa un giovane trovato in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale e sono stati trovati, abbandonati in stazione, probabilmente proprio nello scorgere l’arrivo delle Forze dell’Ordine, alcuni involucri di hashish per un peso complessivo di circa 40 grammi.