Arrestato per spaccio un alessandrino di 22 anni

Alessandria – La notte fra mercoledì 11 e giovedì 12 ottobre, verso le due, gli Agenti della Squadra Volante, fermavano un’autovettura con a bordo due cittadini italiani di 20 e 22 anni, residenti nel comune di Alessandria, per sottoporli a un accertamento. Tuttavia il contegno estremamente nervoso dei due, insospettiva gli Agenti che procedevano a verifiche più approfondite. Proprio nel momento di accingersi alla perquisizione di uno dei due notavano che lo stesso gettava a terra qualcosa per disfarsene. Era una pallina di hashish, ben confezionata nel cellophane. La successiva perquisizione personale del ragazzo consentiva di trovare alcune banconote di piccolo taglio, provente della vendita di droga. Non è finita perché nel cassetto dellauto gli Agenti trovavano un bilancino di precisione per cui procedevano a controllare anche il telefono cellulare del giovane, sul quale era possibile reperire alcuni messaggi e fotografie inviati che non lasciavano dubbi sul fatto che lo stesso fosse coinvolto in un’attività di piccolo spaccio. Quindi procedevano a perquisire anche l’abitazione del ragazzo, dove trovavano un panetto di circa 90 grammi di hashish, un altro bilancino di precisione, un coltello ancora sporco di sostanza stupefacente utilizzato presumibilmente per tagliare le dosi e materiale plastico necessario al confezionamento, del tutto analogo a quello in cui era avvolta la sostanza che poco prima il giovane aveva gettato. Per il ragazzo sono quindi scattate le manette, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è successivamente stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria. All’altro ragazzo controllato a bordo del veicolo, risultato estraneo all’attività di spaccio, è stata solo contestata una denuncia in stato di libertà per porto di oggetti atti a offendere, in quanto nel bagagliaio si trovava una mazza da baseball.