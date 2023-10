Due arresti ad Alessandria nell’ambito dell’operazione antidroga partita da Milano

Alessandria – Sono due gli alessandrini tratti in arresto dalle Fiamme Gialle nell’ambito della vasta operazione antidroga partita da Milano e in atto su tutto il territorio nazionale, come ampiamente riportato ieri da Alessandria Oggi e da Brevi Web (https://www.alessandriaoggi.info/sito/2023/10/17/partita-da-milano-la-maxi-operazione-contro-il-traffico-internazionale-di-droga-riciclaggio-esercizio-abusivo-del-credito-e-frode-fiscale/) che ha portato in carcere oltre 50 persone, con le accuse anche di riciclaggio e frode fiscale tra Italia e Spagna. Si tratta di un uomo di 49 anni, con precedenti per associazione a delinquere e di un’altra persona già agli arresti.